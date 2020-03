Spaccio e furto di energia elettrica: denunciato

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti all’interno del Giardino della Vittoria di Adrano, agenti del Commissariato adranita hanno denunciato A.S.D., di anni 44, domiciliato ad Adrano, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A.S.D. è stato controllato insieme al pregiudicato N.P, di anni 31, addosso al quale sono stati rinvenuti 385 euro in contanti. I poliziotti, sospettando che tale somma potesse derivare da illecite attività, hanno perquisito l’abitazione di A.S.D. dove hanno rinvenuto 3,6 grammi circa di marijuana, già confezionata, e un bilancino di precisione al centesimo di grammo. Sempre presso l’abitazione di A.S.D. gli agenti di polizia hanno accertato che il contatore di energia elettrica era stato manomesso e che l’impianto elettrico era stato allacciato direttamente alla rete dell’azienda fornitrice. Per tale ultimo fatto A.S.D. è stato denunciato per furto di energia elettrica.