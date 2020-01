Pusher arrestato in via Palermo con ecstasy e cocaina

I carabinieri hanno arrestato il 23enne misterbianchese Vittorio Amaru, responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari stavano transitando per la via Palermo quando, in lontananza, hanno visto uno strano e repentino movimento del giovane. Accortosi del loro passaggio, ha avuto l'istinto di defilarsi dalla loro vista. Ciò è bastato ai carabinieri per fermarsi ed effettuare un controllo del soggetto che, innervositosi, è stato immediatamente perquisito e trovato in possesso del “kit” del perfetto pusher: mezzo grammo di cocaina, 10 pasticche di ecstasy ed un bilancino di precisione, tutto già singolarmente confezionato per la vendita al minuto.