Spaccio ed evasione dai domiciliari, in manette un pregiudicato di Librino

La polizia ha arrestato Salvatore Gangi del 1989, pregiudicato, in atto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana ed evasione. Nell’ambito dei mirati servizi finalizzati al contrasto delle “piazze di spaccio”, personale della squadra mobile ha intensificato i controlli nel rione Librino.

In particolare, a seguito di un’efficace attività di osservazione, gli agenti operanti hanno notato un soggetto che – sfruttando gli spazi condominiali di un edificio di edilizia popolare, era intento a smerciare sostanza stupefacente ad occasionali acquirenti che avevano già preso accordi con un complice posizionato pochi metri più distante. Constata la presenza di un’attività di spaccio, gli agenti sono intervenuti riuscendo a fermare il soggetto che si occupava della materiale consegna e che veniva identificato per Salvatore Gangi, pregiudicato, con svariati precedenti in materia di stupefacenti. Il predetto, sottoposto ad un accurato controllo, deteneva, occultati nella tasca del giubbotto, 10 involucri contenenti marijuana pronti per essere ceduti che sono state sottoposte a sequestro. Nel prosieguo dell’attività di polizia giudiziaria, si è accertato che lo stesso Salvatore Gangi si sarebbe dovuto trovare nella propria abitazione in quanto in atto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Per quanto sopra, il predetto è stato dichiarato in stato di arresto e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.