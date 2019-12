Spaccio, ennesino arresto di un pusher nella "Fossa dei Leoni"

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Fontanarossa hanno arrestato il 35enne catanese Domenico Amato, accusato di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

L’arresto della scorsa notte conferma la centralità acquisita dalla piazza di spaccio conosciuta ai più come “Fossa dei Leoni” dove, come più volte accaduto, a qualsiasi ora del giorno e della notte la "clientela" dedita al consumo di droga può reperire, appunto, qualsiasi tipo di sostanza stupefacente.



A cadere nelle rete dei carabinieri l’ennesimo pusher che, pazientemente osservato mentre piazzava in cambio di denaro le diverse dosi di stupefacente, è stato bloccato e trovato in possesso di 130 grammi di marijuana, 8 grammi di crack e 3 grammi di cocaina, nonché 200 euro in contanti presumibilmente provento dello spaccio.



I militari, estendendo la perquisizione anche alle parti in comune dell’area condominiale, hanno rinvenuto e sequestrato circa 1,5 Kg di marijuana, sostanza nascosta all’interno del vano ascensore. L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.