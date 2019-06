Spaccio di hashish, gli arresti della squadra mobile nel rione Cibali

La polizia ha arrestato Filippo Tonzuso (49 anni), Salvatore Tonzuso (23 anni), pregiudicato, in atto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, Salvatore Messina (22 anni), Agostino Massimiliano Sozzi (19 anni), responsabili, in concorso tra loro, del reato di detenzione ai fini di spaccio di hashish.

Nella serata di ieri, la squadra mobile - sezione contrasto al crimine diffuso, nel rione Cibali, ha eseguito un controllo nell’abitazione del pregiudicato Salvatore Tonzuso. Una volta all’interno, gli agenti hanno notato un movimento sospetto: tre dei soggetti che erano nell’appartamento - vedendo entrare il personale tramite le telecamere esterne, strategicamente posizionate - erano già pronti per uscire sulla veranda esterna della casa che, tramite una rampa di scale, consentiva l’accesso alla terrazza sovrastante.

Insospettiti da quanto osservato, i tre soggetti, successivamente identificati per Filippo Tonzuso, Salvatore Messina e Agostino Massimiliano Sozzi, sono stati raggiunti e fermati in un punto della terrazza, totalmente privo di illuminazione, in prossimità del quale è stato trovato un ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo hashish, dal peso di circa kg 1,900, che i tre soggetti erano pronti per disfarsene.

Insieme alla sostanza stupefacente, inoltre, gli agenti hanno trovato e sequestrato denaro contante, ritenuto provento dell’attività illecita.