Spaccio in via Capo Passero, ancora un arresto

I carabinieri della compagnia di Catania Fontanarossa hanno arrestato il 25enne Giovanni Platania con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari, nel quadro degli innumerevoli servizi attuati per infrenare il fenomeno dello spaccio di droga nel quartiere di San Giovanni Galermo ed in particolare nella purtroppo famosa via Capo Passero, hanno attuato dei prolungati servizi di avvistamento grazie ai quali hanno riscontrato come Platania, proprio sotto la propria abitazione, aveva dislocato un punto di vendita di stupefacenti. Punto dove arrivavano numerosissimi giovani che, a bordo dei loro veicoli, arrestavano la loro marcia per effettuare con quest’ultimo un veloce scambio. I carabinieri sono intervenuti tempestivamente effettuando una perquisizione personale all’uomo a seguito della quale hanno trovato nelle sue tasche 8 grammi di cocaina, già suddivisa in 20 dosi pronte per la vendita al minuto nonché 560 euro, provento dello spaccio. L’arrestato è adesso agli arresti domiciliari.