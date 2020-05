Spaccio in via Capo Passero: arrestati pusher e vedetta

Nel corso della mattinata di ieri la polizia ha arrestato Carmelo Spampinato (del 1971) e Concetto Renato Consoli (del 1968), entrambi pregiudicati, responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio in concorso di sostanze stupefacenti. Nello specifico, un equipaggio della squadra Volanti dell’ Upgsp in transito in via Capo Passero ha notato uno strano andirivieni di automobili provenire dal civico di una palazzina di case popolari. Diretti ad effettuare un controllo più approfondito, i due operatori di polizia si sono imbattuti nella fuga improvvisa dei due soggetti, conclusa con la cattura e l’identificazione di entrambi gli individui. I successivi accertamenti consentito di verificare che il Consoli, verosimilmente impegnato nell’attività di “vedetta”, alla vista della pattuglia si era dato alla fuga lanciando in aria una radiolina ricetrasmittente, mentre lo Spampinato è stato trovato in possesso di 35 grammi di cocaina, già confezionata e distribuita in 92 dosi, pronte per l’immissione in commercio sin dalle prime ore del mattino. Entrambi sono stati pertanto arrestati per il reato di detenzione ai fini di spaccio in concorso e sottoposti agli arresti domiciliari in attesa della direttissima che si terrà in data odierna.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.