Spaccio in via Capo passero, in manette pusher di skunk e cocaina

Nella serata di ieri, agenti delle volanti hanno arrestato Rosario Ligotta, del 1997, responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Gli operatori, transitando per via Capo Passero, hanno notato un insolito movimento di autovetture che si accostavano a un uomo che si trovava fermo sotto i portici di un palazzo, con una busta in mano. Insospettiti, i poliziotti hanno accelerato la marcia e sono riusciti a bloccare il pusher, che vistosi ormai scoperto, ha ammesso le proprie responsabilità. All’interno della busta che teneva in mano, sono stati rinvenuti 9 involucri contenenti cocaina, 40 involucri di marijuana, 43 bustine di skunk e la somma di 320 euro suddivisa in banconote di piccolo taglio. L’uomo è stato immediatamente condotto in Questura in stato di arresto, da qui, su disposizione del magistrato di turno, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.