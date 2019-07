Spaccio, lancia marijuana dalla finestra alla vista degli agenti: arrestato

Nell’ambito dei mirati servizi di ordine e sicurezza predisposti dal questore di Catania, personale della squadra mobile ha arrestato il pregiudicato Antonio Carmelo Caruso (del 1984), perché responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di marijuana. L’arresto è frutto dell’intensificata presenza della polizia di Stato nelle “piazze di spaccio”, come quella presente nella zona del rione San Berillo Nuovo, finalizzata proprio al contrasto dei reati in materia di stupefacenti. Il personale della Sezione Falchi, in particolare, ha svolto una breve e mirata attività di osservazione nei pressi dell’abitazione del Caruso il quale, vedendo l’arrivo degli agenti, ha lanciato dalla finestra, posta sul retro dello stabile, una busta con all’interno circa 425 grammi di marijuana che è stata immediatamente recuperata e sequestrata dai poliziotti che avevano preventivamente cinturato lo stabile. Nel prosieguo dell’attività, il personale della sezione Falchi ha eseguito una perquisizione nell’abitazione di Caruso, un atto di polizia giudiziaria che ha consentito di rinvenire e sequestrare il materiale necessario per il confezionamento della droga, confermando come il giovane utilizzasse l’abitazione per lo smercio dello stupefacente. Espletate le formalità di rito, il soggetto è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.