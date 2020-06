Acireale, 19enne arrestato per spaccio di marijuana

I carabinieri di Acireale hanno arrestato il 19enne Giovanni Caruso, responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari avevano svolto un'indagine, grazie alla quale emergevano indizi che il soggetto potesse detenere droga nella sua abitazione. Individuato il momento propizio, si sono quindi presentati a casa del ragazzo, che sin da subito ha mostrato segni d’insofferenza, ben presto però divenuta comprensibile per il rinvenimento di 25 grammi di marijuana suddivisa in dosi e di un bilancino di precisione per il confezionamento al minuto delle "stecchette" di sostanza stupefacente da porre in vendita.

