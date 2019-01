Presunto spacciatore preso con 5 dosi di marijuana

I carabinieri di Motta Sant’Anastasia hanno arrestato il 19enne Biagio Di Grazia, con alle spalle precedenti specifici, ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Una pattuglia, durante il controllo del territorio, ha riconosciuto e fermato in via Tiziano il giovane pusher che, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di 5 dosi di marijuana. Estendendo le operazione all’abitazione, i militari hanno rinvenuto e sequestrato 30 bustine di plastica e 1 bilancino elettronico di precisione, materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di droga da porre in commercio.