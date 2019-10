Pluripregiudicato ai domiciliari spaccia marijuana: preso

La polizia ha tratto in arresto Carmelo Chiantello, pluripregiudicato, responsabile di detenzione ai fini di spaccio di droga. I "falchi" hanno sopreso questa loro vecchia conoscenza all’interno di un appartamento di Fasano, dov’era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Nel tardo pomeriggio di ieri, gli agenti hanno eseguito una perquisizione all’interno dell’abitazione, trovando in uno stanzino una busta in cellophane contenente marijuana, in parte sfusa e in parte suddivisa in involucri, per un peso complessivo di 760 grammi, mentre nel vano cucina è stato rinvenuto un bilancino di precisione con residui di sostanza stupefacente ed una apparecchiatura per il confezionamento sottovuoto. Si trova ora a piazza Lanza.