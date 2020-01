Due spacciatori di marijuana arrestati in piazza Teatro Massimo

I carabinieri hanno arrestato i gambiani Gassama Muhtar di 22 anni 22 e Jobarteh Saiku di 25 anni, ritenuti responsabili di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Controllando con un servizio di pattuglia la zona del Teatro Massimo, si è potuto beccare i due in via Degli Invalidi Di Guerra mentre piazzavano delle dosi di marijuana ad alcuni acquirenti. I carabinieri, oltre a cogliere sul fatto gli spacciatori,li hanno perquisiti sul posto.

Sono stati trovati in possesso di alcune dosi di sostanza stupefacente e dei 10 euro appena incassati dai clienti. A questo punto, hanno fermato e perquisito anche gli acquirenti, due catanesi di 36 e 43 anni. Trovati in possesso delle dosi acquistate, hanno ammesso di averle acquistate poco prima dai due gambiani. La droga e il denaro sono stati sequestrati, mentre gli arrestati, in attesa della direttissima, sono stati trattenuti in camera di sicurezza.