Spacciatore arrestato con 27 dosi di marijuana nelle mutande

I carabinieri di piazza Dante hanno arrestato il 23enne Michele Sutera, responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso di un servizio antidroga, i militari hanno acquisito una postazione che permetteva loro di visionare in via Bologna la zona teatro dello spaccio, proprio a due passi dal Tribunale. Dopo aver visto alcuni giovani accostatisi al Sutera per poi allontanarsi, i militari sono immediatamente intervenuti bloccando l’uomo, che appariva più sorpreso che preoccupato, sottoponendolo a perquisizione. La ricerca si è protratta più a lungo perché, proprio a scanso di “problemi”, aveva nascosto all’interno dei suoi slip le 27 dosi di marijuana già confezionata per la vendita al minuto. Estendendo la ricerca anche alla sua abitazione, i militari hanno rinvenuto un piccolo contenitore di plastica con 5 grammi della stessa sostanza stupefacente. L’uomo, espletate le formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito per direttissima.

