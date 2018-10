Spacciatore di marijuana colto in flagrante in via della Concordia

I carabinieri hanno arrestato il 21enne catanese Davide Strano, poiché ritenuto responsabile di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Nel corso di un servizio antidroga svolto nel quartiere San Cristoforo, gli uomini del nucleo operativo, all’angolo tra via Della Concordia e via Alogna, hanno osservato il ragazzo prendere contatti con alcuni acquirenti, per poi cedere loro alcune dosi di stupefacente in cambio di denaro. L’immediato intervento ha consentito di rinvenire e sequestrare 14 dosi di marijuana e 70 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuti il provento dell’attività illecita. L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.