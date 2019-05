Compra "erba" a San Giovanni Galermo per rivenderla: arrestato

Un disoccupato catanese di 33 anni è stato arrestato dai carabinieri per spaccio di sostanze stupefacenti. Per sbarcare il lunario, acquistava la droga nel quartiere San Giovanni Galermo, una delle piazze di spaccio più “importanti” del capoluogo etneo, per poi confezionarla in dosi nella propria abitazione e piazzarla alla sua cerchia di clienti. A sconvolgere i piani del pusher ci ha pensato ieri sera l’equipaggio di una gazzella che, pattugliando il quartiere, ha notato una strana manovra effettuata dall’uomo con la propria Fiat Punto.

Vedendo i militari, ha invertito bruscamente il senso di marcia per tentare la fuga. Inseguito e bloccato, è stato sottoposto a perquisizione personale e sono stati rinvenuti e sequestrati oltre 100 grammi di marijuana, contenuti in una busta di plastica nascosta sotto il sedile anteriore destro. Si trova ora agli arresti domiciliari.