Consegna in bici oltre in chilo di "erba" ad un minore: arrestati entrambi

I carabinieri di piazza Dante hanno arrestato il 34enne catanese Giuseppe Indelicato ed il 17enne C.G. in via Plebiscito, nei pressi di piazza San Cristoforo Gli uomini del nucleo operativo, dopo avere seguito i movimenti del 34enne, giunto sul posto in bici, lo hanno visto affidare una voluminosa busta al minore che, prendendola in consegna, si stava per allontanare. L’intervento a sorpresa dei militari, ha consentito di bloccare ed ammanettare i due, sequestrando 1,120 chili di marijuana. Il minorenne è stato portato presso il centro di prima accoglienza di via Franchetti a Catania, mentre il maggiorenne attenderà il giudizio per direttissima agli arresti domiciliari.