Controlli antidroga ad Acireale, denunciate due persone

La polizia di Acireale ha denunciato due persone per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di marijuana e per detenzione ai fini di spaccio di cocaina. La prima denuncia riguarda una donna incensurata di 40 anni, residente in una frazione marina di Acireale, nella cui abitazione sono state trovate tre piante di marijuana già con infiorescenza. Inoltre da una più accurata perquisizione è stata rinvenuta altra sostanza stupefacente dello stesso tipo già essiccata per un peso di circa 50 grammi e, il relativo materiale per il confezionamento, tra cui un bilancino elettronico per la pesatura delle singole dosi.

La seconda denuncia è stata eseguita nei confronti di un pregiudicato Acese R.A. di 50 anni, fermato dagli agenti mentre si trovava a bordo della propria autovettura. Esaminati i precedenti, è stata eseguita una accurata perquisizione ed è stato rinvenuto un involucro, occultato all’interno di una intercapedine sotto il sedile lato guida, contenente 5 dosi di cocaina, confezionate in cellophane termosaldato.