In strada a spacciare marijuana nonostante il coronavirus

I carabinieri del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato il 59enne Giovanni Andreoli e il 31enne Enrico Desi, entrambi catanesi, responsabili del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari, mentre stavano svolgendo un servizio di controllo del territorio in viale Nitta, hanno notato i due uomini che venivano più volte avvicinati da giovani con i quali effettuavano rapidi scambi. L’immediato intervento dei militari ha provocato la fuga degli acquirenti ma non dei due spacciatori i quali, bloccati e sottoposti a perquisizione, sono stati trovati in possesso di 24 dosi di marijuana già confezionate per la vendita al minuto, 4 bustine contenenti la stessa sostanza stupefacente per un totale di 30 grammi, nonché 106 euro ritenute provento dello spaccio. La droga ed il denaro sono stati sequestrati, mentre i due uomini sono stati posti agli arresti domiciliari.

