I "Lupi" arrestano pusher che nascondeva marijuana in una vecchia auto

I carabinieri della “squadra Lupi” di Catania hanno arrestato il 22enne catanese Mirko Giordano Distefano, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’attività investigativa ha evidenziato come il giovane, già conosciuto dai militari per reati in materia di droga, continuasse ad esercitare la sua attività di pusher. Lo hanno quindi seguito ed osservato, notando come accedesse spesso ad una vecchia autovettura, non marciante e di proprietà della compagna, parcheggiata sotto la sua abitazione di viale Grimaldi ed a pochissimi metri di distanza da una delle più fiorenti piazze di spaccio del capoluogo etneo.

I militari si sono quindi presentati presso casa sua e, verificando l’assenza dell’interessato, hanno chiesto alla convivente di farlo rientrare in casa, sorvegliando comunque costantemente l’autovettura in questione. Il giovane, appena rientrato e resosi conto della situazione, non ha potuto far altro che recarsi in via Plebiscito accompagnato dai militari e, in un nascondiglio dinnanzi alla cancellata della chiesa “Sacro Cuore ai Cappuccini”, ha prelevato la chiave dell’autovettura nella quale poi i carabinieri hanno rinvenuto una busta con 110 grammi di marijuana. C'erano anche due fogli nei quali erano stati annotati nomi e somme di denaro presumibilmente relative alla compravendita di droga.