La polizia di Librino ha posto ai domiciliari il pregiudicato Gianluca Alberio per un cumulo di pene legate a condanne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed evasione, commessi fra il 2013 ed il 2017, per le quali deve ancora scontare un anno ed undici mesi di reclusione.Inoltre, durante un controllo, gli sono stati trovati in casa 20 grammi di marijuana. E' stato quindi segnalato alla prefettura quale consumatore di sostanze stupefacenti.