La polizia trova oltre un chilo di marijuana a Librino

L'unità cinofila antidroga della questura di Catania, durante un controllo in viale Nitta, ha rinvenuto un notevole quantitativo di marijuana. Il rinvenimento ha avuto luogo in due punti diversi, a ridosso di due grandi palazzine.

Nel primo caso, nascoste all’interno di cavi elettrici apparentemente abbandonati, sono state trovate circa 30 dosi preconfezionate e pronte allo smercio, per 60 grammi circa. Nel secondo caso, sono stati ritrovati, in alcuni sacchetti di cellopha nenascosti nel vano di un ascensore fuori uso, circa 1.200 grammi di marijuana. Tutta la droga è stata sequestrata a carico d’ignoti e sono state avviate le indagini per identificare i responsabili.