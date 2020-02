Mazzarone, spacciatori minorenni finiscono ai domiciliari

I carabinieri di Mazzarrone hanno arrestato due minorenni del posto, di 15 e 16 anni, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari in piazza San Giuseppe hanno notato la presenza dei due giovani che hanno tentato di defilarsi a scanso di futuri guai. Sono stati trovati in possesso di 30 dosi di marijuana, già suddivisa per la vendita al minuto, e di 305 euro ritenuti provento dello spaccio. I due minorenni, inizialmente accompagnati nel centro di Prima Accoglienza di via Franchetti di Catania, sono stati entrambi relegati agli arresti domiciliari dopo la convalida del gip.