Tiene un chilo di marijuana in officina e finisce ai domiciliari

Nella serata di ieri, gli agenti delle volanti hanno arrestato Sebastiano Mangano, , per spaccio di sostanze stupefacenti. Intorno alle ore 19:30, i poliziotti hanno notato dei movimenti sospetti nel quartiere di San Cristoforo. A questo punto, Mangano è stato immediatamente bloccato e controllato. Vistosi scoperto, ha ammesso le proprie responsabilità, accompagnando gli agenti presso la propria officina dove aveva nascosto una busta in plastica termosaldata, contenente circa un chilo di marijuana. E' stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e posto agli arresti domiciliari.