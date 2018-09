Ramacca, spacciatore di marijuana arrestato dai carabinieri

I carabinieri di Ramacca hanno arrestato nella flagranza il 25enne Alessandro Santoro, che aveva in casa circa 50 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi, un bilancino elettronico di precisione, e del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi da porre in commercio. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato relegato agli arresti domiciliari.