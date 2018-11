Spacciatore di marijuana bloccato in via Balatelle dalla polizia

La polizia di Nesima, durante un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati in materia di spaccio, ha tratto in arresto Antonino Scuderi per il reato di spaccio di stupefacenti. E' stato bloccato nella zona di via Balatelle, quartiere San Giovanni Galermo, mentre era intento a cedere della marijuana ad un giovane, a sua volta identificato e sanzionato amministrativamente. Sequestrate 44 stecche di marijuana, per un peso totale di 100 grammi. Scuderi si trova ora a Piazza Lanza.