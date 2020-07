Sgominata banda di pusher vicina al clan Scalisi: anche i minori vendevano droga | Video

C'erano anche dei minorenni nella banda di spacciatori sgominata dalla polizia di Catania ad Adrano. La squadra mobile ha arrestato 15 persone, indagate a vario titolo per associazione per delinquere finalizzata al traffico ed allo spaccio di droga, reati in materia di armi e per estorsione