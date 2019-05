Spaccio, ordine di carcerazione per un 39enne: sconterà la pena ai domiciliari

I carabinieri di Nesima hanno arrestato il pregiudicato 39enne Vincenzo Barbagallo di Catania in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania. Barbagallo dovrà scontare una pena di anni 2 di reclusione per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, reato commesso a Catania lo scorso novembre. L’arrestato, dopo le formalità di rito e stato posto in regime di detenzione domiciliare.