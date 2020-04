Spaccio, pizzicati dopo aver fatto la “spesa”: tre denunciati

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania Piazza Dante hanno denunciato tre persone di 21, 22 e 42 anni, rispettivamente di Palagonia, Ramacca ed Adrano, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I tre in particolare, nel corso di un servizio di perlustrazione effettuato dai militari, erano stati notati a bordo di una Fiat Punto mentre percorrevano la via Galermo. I militari hanno imposto così l’alt al guidatore dell’autovettura, procedendo al controllo delle persone a bordo rinvenendo così quasi 110 grammi di marijuana e 3 di cocaina.

