Spaccio a San Cristoforo: arrestato un pusher

Nella serata di ieri, agenti delle Volanti hanno tratto in arresto, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, Angelo Pavia, del 1993, pregiudicato per reati specifici. Nel corso dell’attività di controllo del territorio, i poliziotti, percorrendo una via del quartiere San Cristoforo, nelle vicinanze di Piazza Caduti del Mare, dove esiste una fiorente piazza di spaccio, hanno notato un uomo fermo sotto uno stabile attraverso il quale, per mezzo di una corda, veniva fatto scendere dal balcone del primo piano un secchio. Insospettiti da questo strano movimento, i poliziotti hanno proceduto al controllo di entrambe le persone appurando che al primo piano dell’edificio abitava un soggetto pregiudicato di loro conoscenza. Gli agenti hanno dunque effettuato una perquisizione domiciliare, ritrovando e sequestrando 10 involucri contenenti marijuana per un peso di 15 grammi, una busta contenente sostanza sfusa dello tipo del peso di 16 grammi, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi, nonché denaro e un taccuino in cui erano annotati i dati riconducili alla vendita della droga. Dell’arresto è stato informato il magistrato di turno che ha disposto gli arrsti domiciliari per il soggetto, in attesa dell’udienza di convalida.