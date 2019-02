Usavano una vecchia Yaris come base: presi due spacciatori

I carabinieri di Piazza Dante hanno arrestato i catanesi Alfio Aiello di 27 anni 27 e Prospero Fiaschè di 28, ritenuti responsabili di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Sono stati gli uomini del Nucleo Operativo ad osservarne le modalità di spaccio che prevedevano l’alternanza dei ruoli, pusher-vedetta, e l’utilizzo di una Toyota Yaris abbandonata come nascondiglio-base della droga. L’intervento a sorpresa, ha consentito ai militari di bloccare ed ammanettare i due e sequestrare 21 dosi di cocaina e 900 euro in contanti, incassati dalla compravendita della sostanza stupefacente. Gli arrestati, ammessi al giudizio per direttissima, sono stati posti agli arresti domiciliari così come disposto dal giudice.