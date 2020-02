Spara dal balcone a un cane randagio: denunciato

I carabinieri di Castiglione di Sicilia hanno denunciato un 60enne del posto per maltrattamento di animali. La storia che ha visto protagonista l’uomo rappresenta uno spaccato di vita quotidiana dove, a volte, le piccole beghe tra vicini di casa degenerano in atti violenti magari compiuti da persone non sospette. In questo caso i protagonisti sono tre, una donna amante degli animali, un uomo, vicino di casa della prima e un cane randagio meticcio. Si, proprio un cane che con affetto veniva sfamato da alcuni mesi dalla donna, la quale provvedeva quotidianamente a lasciargli la ciotola piena davanti la porta di casa. sparando al cane che è rimasto ferito sulla strada. In quel momento perà è stato notato da un passante che ha fatto intervenire i carabinieri, i quali, si sono recati presso l'abitazione dell'uomo e hanno effettivamente rinvenuto il fucile inchiodando l’uomo di fronte alle proprie responsabilità. Il cane purtroppo, soccorso dai carabinieri e dal servizio veterinario dell’ASP, è stato ricoverato presso una clinica veterinaria di Zafferana Etnea, dove si trova in precarie condizioni ed è attualmente paralizzato perché il proiettile ha lesionato la colonna vertebrale. I medici stanno valutando l’opzione chirurgica per consentirgli di ritornare in strada.

