Agguato a colpi d’arma da fuoco a Giarre, feriti due trentenni

I carabinieri del comando provinciale di Catania stanno indagando sulla sparatoria avvenuta nella tarda serata di ieri a, a Nunziata di Mascali, durante la quale sono stati feriti, con colpi di arma da fuoco, in maniera non grave, un 35enne e un 37enne. I due, in passato denunciati per reati contro il patrimonio, sono ricoverati in due ospedali del capoluogo etneo, al Cannizzaro e al Policlinico, uno per ferite alle gambe e l'altro alle braccia. Nessuna indicazione utile alle indagini è ancora arrivata dai due uomini che sono stati sentiti da militari dell'Arma della compagnia di Giarre.

