Sparatoria a Librino, due feriti: indagini in corso

Due persone sono rimaste ferite la notte scorsa nel popoloso rione di Librino. Si tratta di un 23enne centrato a un braccio e di un 28enne colpito a una spalla. I due, che non sono in pericolo di vita, si sono presentati separatamente in diversi ospedali della città per farsi medicare. La polizia, che indaga, ritiene che i due ferimenti siano collegati alle segnalazioni arrivate su colpi di arma da fuoco esplosi poco prima a Librino. Sul posto della sparatoria è intervenuto personale delle Volanti, della Squadra mobile e della Scientifica della Questura. Sono state sentite persone ed eseguiti sopralluoghi. La Procura ha aperto un'inchiesta. Le indagini sono state affidate alla squadra mobile che sta ricostruendo la dinamica e il movente della sparatoria e risalire alle eventuali responsabilità.