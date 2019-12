Spartitraffico in via D'Annunzio, completata la rimozione

Completati i lavori di rimozione degli spartitraffico che regolavano il flusso delle auto all'incrocio tra Corso delle Province e via Grabriele D'Annunzio. L'intervento voluto dalla giunta Pogliese, i giorni scorsi, aveva suscitato polemiche e le proteste delle associazioni, dei cittadini e di esponenti della passata amministrazione che aveano giudicato il ritorno al passato come uno "sgarro" politico che non ha tenuto conto dell'alto numero di incidenti che si verificavano in quel tratto di strada prima della messa in opera degli spartitraffico. A questo si è aggiunto il post "irrituale" sulla pagina facebook della Multiservizi ripreso dall'ex sindaco Enzo Bianco che non ha certo aiutato a smorzare i toni. E' ancora presto per stabilire se il ripristino del vecchio senso di circolazione avrà un impatto negativo sul traffico, intanto da stamattina i vigili urbani sono sul posto a monitorare il flusso dei veicoli.

Gallery