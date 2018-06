"Anche oggi a Librino spazzatura non ritirata. Cassonetti incendiati. Così 4 giorni fa. Episodi inquietanti vicino piazza Carlo Alberto, in via Giuffrida e in altri luoghi della città. Ho presentato denuncia alla Procura della Repubblica. Temo che si possa trattare di azioni dolose. Se è così, ci saranno conseguenze pesanti per chi gioca tanto sporco". Lo scrive sindaco di Catania, Enzo Bianco, sul proprio profilo Facebook.