Specializzato in rapine e furti nel capoluogo etneo: arrestato

I carabinieri di piazza Dante hanno arrestato il 49enne catanese Carlo Mauri, in esecuzione di un ordine per l’espiazione di pena detentiva emesso dal Tribunale di Catania. Condannato dai giudici etnei per rapina e furto aggravati, reati commessi a Catania nei giorni 6 e 11 aprile 2014 nonché il 5 maggio sempre dello stesso anno, dovrà scontare la pena di 1 anno e giorni 25 di reclusione. L’arrestato, assolte le formalità, è stato posto in regime di detenzione domiciliare.