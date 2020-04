"Una speranza per Catania", iniziativa dei ragazzi dei mercatini rionali

Domani 9 aprile 2020 dalle ore 15 alle 18 i ragazzi dei mercatini rionali di Catania si daranno appuntamento in piazza Spedini, (stadio Angelo Massimino), per un'iniziativa di beneficienza “Una speranza per Catania” a sostegno delle famiglie catanesi in difficoltà a causa dell'emergenza covid-19. “Questa epidemia ha portato con sé anche una crisi economica – hanno commentato - e noi vogliamo contribuire per dare una speranza a chi ha bisogno. Grazie al supporto volontari provenienti dai quartieri più disagiati di Catania cercheremo, con il cuore umile, di aiutare i nostri concittadini donando generi alimentari e beni di prima necessità”. “Si tratta di un altro appuntamento dopo quelli già fatti in altre zone della città – hanno continuato – come quella in piazza Eroi d'Ungheria. Ringraziamo il sindaco Salvo Pogliese, le forze dell'ordine e tutti gli assessori che hanno contribuito ad aiutare i ragazzi dei mercatini rionali a organizzare questa iniziativa di beneficienza”.

