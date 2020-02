Sportelli Asp sospesi nei sei municipi, l'interrogazione di Anastasi

Sospesi gli sportelli Asp per l'esenzione ticket e per la scelta del medico di base nei sei municipi. Su tali questioni, il presidente dell'ottava commissione ai Servizi sociali, Sebastiano Anastasi, ha presentato un'interrogazione al Sindaco, al capo di gabinetto e all'assessore al Decentramento e alle periferie per richiedere un soluzione.

Anastasi chiede, infatti, le motivazioni per le quali, nei sei municipi, questi servizi siamo stati sospesi e chiede, inoltre, una sollecita attivazione.

"All’articolo 49 comma 1 del Regolamento sul decentramento urbano e sul funzionamento degli Organi dei Municipi del Comune di Catania - spiega Anastasi - è previsto che tramite protocollo di intesa con l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, può essere reso operativo, presso ciascun Municipio, uno sportello ricezione istanze esenzione ticket e 'anagrafe assistiti' per consentire ai residenti nel Municipio la possibilità di scegliere o cambiare il proprio medico di base".

"E' un servizio importante per la cittadinanza che non è costretta a recarsi presso le sedi centrali dell’Asp e quindi rappresenta anche un servizio sociale nei confronti di cittadini che hanno difficoltà a spostarsi come i tanti anziani che vivono in periferia e le famiglie e per evitare di ingolfare il traffico cittadino", conclude Anastasi.