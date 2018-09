Spostamento non autorizzato di apiari: denunciato catanese

Il proprietario delle arnie, apicoltore di trentotto anni della provincia di Catania, è stato denunciato alla Procura della repubblica di Crotone per inosservanza dell'ordinanza che vieta la movimentazione non autorizzata degli apiari nel territorio della Regione Calabria, ai fini della prevenzione della diffusione dell'Aethina tumida, il coleottero proveniente dal Sudafrica che rischia di provocare danni enormi agli alveari. Sono state poste sotto sequestro 82 arnie.

Sono in corso gli accertamenti da parte del servizio veterinario per verificare la condizione sanitaria dell'allevamento delle api. Il proprietario, inoltre, sarà sanzionato come previsto dalle norme vigenti. L'intervento dei carabinieri si è svolto in ausilio all'attività del servizio veterinario dell'Asp, titolare del controllo del nomadismo degli alveari. Sono stati ben tre nel corso di settembre in corso i sequestri di apiari finora operati dai carabinieri forestali nel crotonese, per un totale di 345 arnie. Tutti gli apiari, secondo gli accertamenti svolti, provengono da allevamenti esistenti nella provincia di Catania.