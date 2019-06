I migranti degli sprar di Vizzini e Caltagirone studiano la cultura greca

Le rappresentazioni classiche che “invadono” annualmente lo spazio scenico del teatro greco di Siracusa, sono divenute simbolo della cultura classica e punto di incontro tra i cultori e non delle cosiddette tragedie e commedie greche. L’idea di coinvolgere i migranti ospiti delle strutture sprarr di Vizzini, Mineo, Grammichele, Raddusa San Cono e Caltagirone, gestiti dalla Cooperativa San Francesco, nasce in seno ai corsi di alfabetizzazione italiana, proprio per coinvolgere gli ospiti delle strutture e far conoscere loro la cultura storica dei nostri territori. Il progetto didattico ha avuto l’avvio nel corso delle lezioni di italiano all’interno delle quali è stata spiegata la cultura greca nei diversi aspetti, in seguito si è entrato in merito alle tragedie greche e nello specifico a quella che sarebbe stata vista in scena. La fine dell' attività ha visto la presenza nella cornice del teatro greco di 30 migranti, accompagnati dagli educatori e insegnanti dei progetti sprar, per la visione di “Elena”.

"Coinvolgere gli ospiti presenti all’interno delle nostre strutture in attività - ha sottolineato Gesualdo Piazza, Presidente della Cooperativa San Francesco - che abbiano un forte spessore culturale, è per noi sempre motivo di orgoglio, soprattutto perché attraverso progetti didattici come questo avviene lo scambio e la conoscenza di culture differenti. Il lavoro che viene portato a termine da parte degli educatori e degli inseganti di alfabetizzazione italiana all’interno degli sprar non si ferma quindi solo alle 'regole grammaticali', ma da spazio a prospettive nuove di crescita personale e umana"