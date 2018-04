Spurgo pozzi neri, Assotir chiede intervento della magistratura

Fatica a trovare una soluzione la problematica dei limiti al conferimento dei rifiuti speciali da parte delle ditte di spurgo pozzi neri di Catania. "Preso atto della china intrapresa sulla querelle espurgo nella città di Catania - ha dichiarato Pino Bulla, vice presidente nazionale di Assotir - colma di diatribe e di mancato senso di responsabilità, reputiamo sia giunta l’ora di un intervento della "agistratura".

"Trattandosi di un servizio, quello dei trasporti, di pubblica utilità, l'organizzazione che rappresento ha illustrato, e scritto a più riprese, ciò che andava fatto nell’interesse delle parti coinvolte e dei cittadini. L’attendismo non paga e auspicando – continua Bulla - che non si siano verificati eventi negativi, in termini di discarica, si invitano gli interessati a fare il fatidico passo indietro e, chi ha sbagliato, a fare un mea culpa".