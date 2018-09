Squadra mobile arresta extracomunitario che nascondeva marijuana

La squadra mobile della polizia ha arrestato Alex Collins, responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di marijuana. Ieri mattina, nei pressi dell’autostazione, la squadra mobile ha proceduto al controllo di un cittadino extracomunitario che, alla vista dei poliziotti, si affrettava a salire a bordo di un pullman di linea diretto a Caltanissetta. L’azione fulminea, nel tentativo di sottrarsi al controllo di polizia, non passava inosservata e, sottoposto a perquisizione personale, Collins è stato trovato in possesso di un involucro contenente marijuana per un peso complessivo di grammi 150 circa.