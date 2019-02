Squadra mobile arresta spacciatore a San Berillo Nuovo

La polizia ha arrestato Umberto Giardinaro (del 1993), responsabile di detenzione illegale ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Personale della sezione Antidroga, avendo saputo che Giardinaro deteneva sostanza stupefacente all’interno di un appartamento del rione Nesima Superiore/San Berillo Nuovo, nel pomeriggio di ieri ha eseguito una perquisizione ad esito della quale, all’interno della camera da letto è stata rinvenuta e sequestrata una busta in cellophane contenente marijuana per un peso complessivo di kg.1,6, mentre nel vano cucina sono stati rinvenuti e sequestrati 6 involucri di cocaina del peso di grammi110 circa, un sacchetto con all’interno 37 stecche e 5 involucri in cellophane di marijuana del peso complessivo di grammi 70 circa. All’interno di un garage, in uso a Giardinato, sono stati rinvenuti e sequestrati 3 involucri in cellophane contenenti marijuana per un peso complessivo di grammi 410, nonché un bilancino di precisione.