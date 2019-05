Ente di Formazione St&t, lavoratori in media da 10 mesi senza stipendio

Troppi colloqui individuali o rivolti a piccoli gruppi di dipendenti, convocazioni “persuasive” al fine di diminuire il monte ore dei lavoratori e persino parte dei crediti, pena il licenziamento, e pressioni neanche tanto velate. Sono solo alcune delle contestazioni denunciate dai lavoratori dell’ente di formazione St&t, che nei giorni scorsi si sono confrontati nel corso di un’assemblea sindacale della Cgil tenutasi nel Salone Russo di via Crociferi a Catania. Il caso è segnalato dalla Cgil e dalla Flc Cgil di Catania. in media i lavoratori attendono ben 10 mensilità dall’azienda.

I responsabili dell’ente lamentano da tempo una crisi aziendale e rivendicano la necessità di ridurre la propria esposizione debitoria nei confronti del proprio personale. Ma per i dipendenti dell’ente di formazione il “modus operandi” della St&t è inammissibile e con il passare del tempo ha creato una situazione difficile da sostenere. Tutto ciò a danno dei lavoratori che prestano giornalmente il proprio contributo con grande senso di responsabilità”. A

l termine dell’assemblea, i lavoratori che asseriscono anche di non avere ancora chiaro lo status economico dell’azienda a causa delle “valutazioni discordanti sullo stato economico aziendale tra il Presidente e il Direttore Generale”, hanno avanzato delle proposte e delle osservazioni all’azienda, e cioè “chiare e trasparenti informazioni in merito alla gestione economica da parte del datore di lavoro e sulla situazione debitoria e creditoria di St&t soc. coop; il ricorso ai contratti di solidarietà così come previsto dal contratto nazionale del lavoro e ovviamente la salvaguardia occupazionale dei dipendenti di St&t”.