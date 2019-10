Il vescovo di Acireale andrà allo stadio Tupparello di Acireale

Domenica il vescovo di Acireale, monsignor Antonino Raspanti, sara' presente allo stadio comunale Tupparello in occasione della partita di calcio valevole per il campionato nazionale di serie D Acireale-Marina di Ragusa. Il vescovo ha accolto "con gioia", spiega la diocesi, l'invito della societa' dell'Acireale calcio e dell'associazione Noi siamo Acireale. "Nel contesto multiculturale di oggi - afferma Raspanti - la realta' sportiva e' in sintonia con la piu' ampia missione della Chiesa. Se lo sport e' vissuto nel rispetto della dignita' della persona si trasforma in impegno sociale e culturale verso la comunita'"