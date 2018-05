" Ti ammazzo, ti prendo la notte": stalker minorenne arrestato a Mascali

Un 17enne di Mascali perseguitava la sua ex fidanzatina di 15 anni, con sms minacciosi e pedinamenti, dicendole frasi come "ti ammazzo, sei una troia, ti vengo a prendere di notte". Come se non bastasse, i carabinieri hanno accertato varie aggressioni fisiche sfociate in schiaffi (in una circostanza ha picchiato anche la madre della ragazza), causandole lividi e lesioni personali, tra i quali un trauma cranico . Comportamenti che hanno generato nella minorenne uno squilibrio psichico che l’ha costretta ad abbandonare ogni forma di relazione sociale con i coetanei e tutte quelle attività extra scolastiche, tra le quali il ballo esercitato a livello agonistico. Il quadro probatorio raffigurato dai carabinieri non ha lasciato alcun dubbio ai giudici minorili che ne hanno ordinato l’immediato arresto e la reclusione in una comunità della provincia di Messina.