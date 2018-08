Tenta di uccidere la compagna dandole fuoco: entrambi ricoverati

I carabinieri di Giarre sono riusciti ad arrestare un 57enne di Giardini, residente a Mascali, con precedenti penali per stalking e maltrattamenti, che ha versato 5 litri di benzina sul corpo della propria compagna di 49 anni, bulgara, dandole fuoco. Il fatto è stato immortalato da alcune telecamere di sorveglianza e grazie ai video si è riusciti a risalire all'autore dell'orribile gesto. La donna è stata soccorsa dal 118 ed è ricoverata al Cannizzaro di Catania con ustioni sul 50 per cento del corpo. Le sue condizioni sono critiche secondo i medici, che hanno dovuto trasferirla d'urgenza al Centro Grandi Ustioni di Palermo. Anche il convivente è finito in ospedale, a Catania, con ustioni sul 30 per cento del corpo.