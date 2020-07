Tormentava un'amica d'infanzia su Facebook ed Instagram, denunciato

Il compartimento polizia postale e delle comunicazioni ha identificato un uomo di anni 40 indagato per atti persecutori nei confronti di una coetanea. L’indagine è stata avviata dopo la denuncia di una donna che, da circa 4 anni, riceveva insistentemente complimenti ed attenzioni provenienti da numerosi profili social Facebook ed Instagram, alcuni con nomi insoliti (“Vivo per te”), tutti falsi e creati con la finalità di un incontro. Nei profili venivano pubblicate frasi e canzoni romantiche e veniva costantemente chiesto un incontro. Fatti che, comunque, provocavano un perenne stato d’ansia alla donna. Di recente, inoltre, la donna aveva iniziato a ricevere messaggi da parte di un suo vecchio conoscente d’infanzia, che dopo iniziali convenevoli aveva dichiarato di essere innamorato della donna fino a lasciare la propria moglie per lei. Tutto ciò aveva accresciuto i timori della donna. Le attività investigative, svolte dalla polizia postale, hanno permesso di individuare in questa vecchia conoscenza della donna il creatore dei falsi profili social. Il pubblico ministero ha immediatamente disposto la perquisizione domiciliare ed informatica che ha consentito di sequestrare le apparecchiature informatiche dell’indagato.

