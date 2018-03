Perseguita la ex screditandola anche a lavoro: lei lo denuncia

Aveva intrattenuto una relazione sentimentale con un collega di lavoro, il quale nell’ultimo periodo era diventato troppo insistente e fastidioso nei suoi confronti. Così la donna infastidita dalla situazione ormai fuori controllo, ha deciso di interrompere la relazione, ma l’uomo ha iniziato una pressante condotta persecutoria sfociata in minacce anche telefoniche, in continui pedinamenti e appostamenti sotto casa.

Ma ancora l’uomo ha continuato a strumentalizzare il rapporto lavorativo con la donna, mettendo in atto una condotta per screditarla. La vittima ha così deciso di denunciare tutto presso il commissariato Borgo-Ognina. L'uomo è stato così indagato per i reati di atti persecutori e diffamazione.